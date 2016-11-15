《路透精英汇》贝莱德债市投资主管Rieder并未放弃新兴市场押注

路透纽约11月14日 - 贝莱德(Blackrock)债市投资负责人Rick Rieder周一表示，尽管新兴市场近期出现挫跌，但他仍不准备完全放弃对新兴市场的押注。

“我们认为到明年，新兴市场将有很好的机会，”他在纽约的路透全球投资前景峰会上表示。

此外，美国总统当选人特朗普倡议的政策，被视为对墨西哥和中国等美国贸易伙伴具有潜在伤害。

不过Rieder表示，巴西与阿根廷的机会不错，他指出新兴市场大多没有沉重的债务、拥有充足的储备，而且如果美国贸易政策开始挤压到他们的经济，他们的央行将降息因应。

他表示，特朗普提议的政策，包括1万亿(兆)美元的基建支出，可能对股市比对债市要有利，不过不太可能改变投资者对固定收益的兴趣。

他也表示，美国重新陷入衰退的机率较低，因为监管规定的放松和长期利率的上升会使银行业者更加大胆，从而承担更大风险、向小型企业和消费者投放贷款。他表示，11月8日美国总统大选后银行股的涨势料将持续。(完)