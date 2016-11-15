《路透精英汇》贝莱德债市投资主管Rieder并未放弃新兴市场押注

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月14日 - 贝莱德(Blackrock)债市投资负责人Rick Rieder周一表示，尽管新兴市场近期出现挫跌，但他仍不准备完全放弃对新兴市场的押注。
“我们认为到明年，新兴市场将有很好的机会，”他在纽约的路透全球投资前景峰会上表示。
此外，美国总统当选人特朗普倡议的政策，被视为对墨西哥和中国等美国贸易伙伴具有潜在伤害。
不过Rieder表示，巴西与阿根廷的机会不错，他指出新兴市场大多没有沉重的债务、拥有充足的储备，而且如果美国贸易政策开始挤压到他们的经济，他们的央行将降息因应。
他表示，特朗普提议的政策，包括1万亿(兆)美元的基建支出，可能对股市比对债市要有利，不过不太可能改变投资者对固定收益的兴趣。
他也表示，美国重新陷入衰退的机率较低，因为监管规定的放松和长期利率的上升会使银行业者更加大胆，从而承担更大风险、向小型企业和消费者投放贷款。他表示，11月8日美国总统大选后银行股的涨势料将持续。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。