《路透精英汇》安本预计2016年新兴市场反弹 股市回报率为两位数

图为印尼首都雅加达的一个货币兑换处，一名女子拿着印尼卢比现钞。 REUTERS/Beawiharta

路透伦敦11月17日 - 安本资产管理周二称，明年新兴市场可能看到投资资金回流，其中股市回报率可达两位数，一改五年来表现落后于其它股市的局面。

安本的首席投资官Anne Richards称，时间和估值差异再次开始吸引投资者的注意。她表示，只要石油和美元有所稳定，就能看到上述反弹。安本管理着逾4,800亿美元资产。

“松紧带绷得有些紧，已经紧到了一定程度，追逐价值者开始嗅探机会，”Richards在路透全球投资前景峰会上称。

中国发生股灾以及安排人民币意外贬值，加剧投资者对该国经济状况的担忧。随后，新兴市场资产第三季表现惨淡。

上述震荡令新兴市场投资者感到恐慌。夏季撤出新兴市场的资金创下了纪录高位。国际金融协会(IIF)10月预计，由于来自外国的投资较去年减半，加上本地居民的资金大量流出，今年新兴市场将自1988年以来首次出现资金净流出。

在Richards看来，资金流动方向可能很快会逆转。她说，那些想撤出的人已经撤出了，而且收益前景正在好转。“新兴股市明年或许能轻松达到两位数百分比的收益率。”

她还说，她也愿意持有新兴市场债券，尽管她认为固定收益产品的收益率将无法和股票匹敌。

**全球增长速度各异**

明晟覆盖范围最广的新兴市场股指今年料将录得两位数百分比的跌幅，并将出现连续第三年下跌。2015年新兴股市的表现连续第五年不及发达国家股市。

Richards尤其提到了石油和大宗商品类股的低估值。石油和大宗商品生产商已大幅削减资本支出。

“你开始看到赢家和输家以及市场洗牌，”她说，“股市应该会即将开始显得非常有吸引力。”

整体而言，相较于迟迟没能彻底摆脱衰退的日本等国或者延长经济复苏周期的美国，Richards乐观地相信新兴经济体能够维持其增长动能。

“目前，全球经济发展呈现多速度、多档位局面，其中新兴市场经济所处档位最高，其他经济均处在相当低的档位上，”她表示。

展望未来，Richards称，对投资者而言，最大的惊喜可能来自于油价的再度攀升。

油价上涨将对欧洲造成冲击，而且也将逆转近期更偏爱亚洲而冷落拉美的部分投资资金流。(完)