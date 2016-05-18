《路透精英汇》欧盟为如何制定规则鼓励小型银行费思量--EBA

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透伦敦5月17日 - 欧盟银行业管理局(EBA)执行理事Adam Farkas表示，欧盟尚未找到一个可行的办法，既可为较小银行量身定制资本规则，又不会削弱他们抵御市场冲击的能力。
英、德等国家一直呼吁欧盟制定出更加“适合”较小银行的规则，以帮助它们成长，并向经济投放更多信贷。
虽然EBA已启动相关工作，但尚未完成方案。EBA负责起草和协调覆盖欧盟28国的银行业规则。
他说，监管者面临的挑战是，如何针对银行系统中的不同部分设计出更为简单的规则，而业者规模并不总是显而易见的衡量标尺。(完)
(编译 王颖；审校 高琦)
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。