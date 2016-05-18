《路透精英汇》欧盟为如何制定规则鼓励小型银行费思量--EBA

路透伦敦5月17日 - 欧盟银行业管理局(EBA)执行理事Adam Farkas表示，欧盟尚未找到一个可行的办法，既可为较小银行量身定制资本规则，又不会削弱他们抵御市场冲击的能力。

英、德等国家一直呼吁欧盟制定出更加“适合”较小银行的规则，以帮助它们成长，并向经济投放更多信贷。

虽然EBA已启动相关工作，但尚未完成方案。EBA负责起草和协调覆盖欧盟28国的银行业规则。

他说，监管者面临的挑战是，如何针对银行系统中的不同部分设计出更为简单的规则，而业者规模并不总是显而易见的衡量标尺。(完)