《路透精英汇》是时候买进欧元区二线国家公债了--安盛投资

路透伦敦11月28日电---法国安盛(AXA)投资经理人周三表示,坐了数年的冷板凳之後,欧元区二线国家公债正逐渐成为2013年市场最为青睐的投资品之一.

安盛投资(AXA Investment Management)策略主管Franz Wenzel表示,由於欧洲央行承诺将支持受困的欧元区成员国,所以二线国家的主权债,尤其是意大利和西班牙公债,不应再被忽视.

"被人们称为'避险港湾'的公债已给投资者带来最大程度的回报,如果我们在经济和危机方面的基本预测准确,那麽我们应该是正在走出黑暗而非走入黑暗,"Wenzel在路透2013年全球投资展望精英汇上说.

Wenzel在巴黎负责超过5,400亿欧元的资产的配置决定,他表示,意大利和西班牙公债是首选,尽管存在意大利3月选举的不确定性以及西班牙极有可能寻求援助.

"假定意大利大选不会顺利进行,那麽我们能够想象的公债收益率会有多高呢?我们甚至能够承受意大利公债收益率在6%水准维持三个月时间,这仍将会带来可观的回报,"Wenzel说.

"我们不知道西班牙会在什麽时候求援,但我们的基本预期仍然是该国最终会求取援助.这将利好政府信用,"他在伦敦的路透办公室说.

西班牙10年期公债收益率目前交投在5.32%,较7月峰值下滑约250个基点.意大利10年期公债收益率周三触及4.59%,为2011年2月来最低.(完)

--编译 侯向明;审校 艾茂林

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