《路透精英汇》欧盟监管机构称量化宽松政策加重流动性问题

路透伦敦5月11日 - 欧洲证券和市场管理局主席(ESMA)麦尧尔(Steven Maijoor)周一表示，欧洲央行1万亿欧元量化宽松计划，已造成资产经理人面临流动性可能爆发问题的风险，然而目前并不适合推出新规定来抑制投资风险。

欧洲央行已展开为期19个月的买债计划，旨在刺激经济，在某些情况下固定收益市场的收益率因此转为负值。

“这个历史上极为罕见的货币政策，正使得非银行业的风险升高，”麦尧尔表示。

“股市和债市估值过高的风险，被认为是当前货币政策的副作用，”麦尧尔在路透金融监管峰会上表示。

他并称，这也让资产经理人等其他投资者，争相在风险较高、流动性较差的商品上追求较高的收益。

低利率及量化宽松政策，已让约三成的欧元区债券收益率来到零以下，迫使帮寿险公司和退休基金操盘投资的资产经理人买进高风险、高报酬的资产，以符合客户追求收入的要求。

在这些资产当中，有许多像是高收益公司债、不动产和基础建设，虽然提供较高的收益，但流动性却不高，未来这些资产能否轻易变现也不甚清楚。

决策者在推出QE之前就已经担心当利率开始从纪录低点开始上升时，市场是否有足够能力或流动性来平稳应对。

他们忧心债券投资人争相抛售将造成更多“紧缩恐慌”或者市况剧烈震荡。

周一稍早时欧元区公债再度出现卖压，德国10年期公债收益率上升7个基点至0.61%，其他欧元区公债走市也大致雷同。起因部分是对通缩放缓的疑虑以及投资人对债券价格高企的强烈反应。

麦尧尔说，尽管波动如此剧烈，欧洲目前仍有“充裕的流动性”。

在考虑到监管者是否应在利率正常化时出手阻止可能的紧缩恐慌之前，必须先要有精确分析。

麦尧尔说，关于流动性的问题，可能和央行在市场中扮演的更大的暂时性角色有关。

“我们切勿轻言断定有新规范和监管的必要。我们正密切关注流动性的问题，但我认为在采取下一步之前，我们必须先厘清这些问题的根源是甚么。”(完)

(编译 戴素萍/李婷仪 审校 龚芳/艾茂林)

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