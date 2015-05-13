《路透精英汇》欧盟当局将加强对银行遵守资本规定情况的监督

路透伦敦5月12日 - 欧盟一位高级官员周二表示，银行将需要尽早符合更严格的资本规定，以利公众恢复对银行业状况的信任。

欧洲一些银行的股票市值比他们的资产总额要少，这被监管当局视为对这些银行持有的资本缓冲缺乏信心的表现。

欧洲银行业管理局(EBA)监管工作主管Isabelle Vaillant说，EBA将在未来一年内从几个层面严查银行资本。

规定的弹性将受到严格控制，银行计算资本缓冲的方式将得到仔细审查，全面的压力测试将会再次实施，整个欧盟地区的新资本发行将得到统一协调。

欧洲正在推出全球达成一致的资本规定，即所谓的巴塞尔协议III，以汲取2007-09年金融危机的教训。

这些资本规定将在2019年前分阶段实施，将结束一些国家监管当局允许的豁免部分资本规定的做法，这一做法使得投资者更难以在银行间做比较。

“对投资者来说，这点影响很大，有时可以说是关键影响，”Vaillant在伦敦举行的路透金融监管峰会上说。

尽早达到新规的要求，将有助于解决这个问题。

“我们在敦促各方尽快更快更好地达到巴塞尔协议的要求，”她说。

Vaillant称，欧洲央行将在日常监督工作中审查这些豁免情形。

“他们现在改正这个问题真的很重要。减少这种情况是他们的职责。”

EBA还希望消除银行测算财务风险的计算机模型之间的巨大差别，以确定他们应该持有多少缓冲资本。

一些鹰派监管官员曾呼吁取缔这些模型，但Vaillant称，欧洲当局认为如果这些模型修改好，是可以保留的。

EBA还将从其他方面审查资本。

未来几个月，EBA将集中审查银行筹集到的用于补充核心缓冲的资本质量。

EBA还将在2016年再次举行银行业压力测试。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍/李爽)

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