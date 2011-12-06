《路透精英汇》基金经理称欧元可渡过难关 明年股市或大涨

路透伦敦12月5日电---资产管理经理们周一表示,欧元佷有可能安渡当前肆虐的危机,甚至只要推出稳定欧元的指导方案,就足以激励全球市场在明年劲扬.

部份欧洲大型金融机构的资产管理经理在路透2012投资前景峰会上表示,欧元解体的风险很大,但仍不足以促使投资人彻底歇手.路透投资峰会本周在纽约、伦敦及香港举行.

"最重要的是市场看到问题的解决之道,"意大利裕信银行(UniCredit)的Pioneer Investments投资长Giordano Lombardo表示."我们认为全球股市有可能上涨15-20%."

Lombardo称欧元解体的机率虽仍高达15-20%,但鲜有地方可兹躲藏,亦几无自身没有问题的"避险天堂".他指出,广泛分散投资仓位,持有一些美元及黄金以避险,是目前惟一合理的布局方式.

尤有甚者,资产管理经理认为欧元垮台对经济面及政治面所造成的影响,终将迫使政府寻求共识以挽救货币联盟,不管这个过程有多么漫长和坎坷.

参与路透峰会的基金经理认为,延续一整年的欧元危机,使得股票存在投资价值,尤其是在美国、英国及德国政府债券实质收益率目前严重处於负值的情况下.

但最重要的是,他们认为根本不可能为欧元解体进行规划或充份避险,因为鲜有不受影响的避险工具.

而传统的避险工具不是波动太过剧烈,就是受到政府政策所牵制.

Lombardo指出,"所谓的避险资产已经不复存在."(完)

--编译 龚芳;审校 徐文焰

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