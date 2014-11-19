《路透精英汇》美联储2015年不太可能升息--Amundi投资长

路透伦敦11月18日 - Amundi资产管理投资长Pascal Blanque周二指出，市场对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策正常化过于担忧，美联储明年甚或还不会升息。

尽管市场普遍预期明年年中会升息，但Blanque认为美联储在2015年实施九年来首次升息行动的“机率不高”。

Amundi管理的资产规模达1.2万亿(兆)美元，是欧洲最大投资者之一。

“我根本不认为美联储在可预见的未来会收紧政策，”Blanque在本周的路透全球投资展望峰会时说。

“任何收紧或郑重担心收紧只会弄巧成拙，因为你将看到美国公债长券有需求。”

此外，投资者需聚焦全球流动性池子，目前欧洲央行和日本央行一直在挹注流动性。

Blanque称市场仍没能正确察知欧洲央行打算采取多大举措来设法再度提振欧元区景气--尤其是欧洲央行曾表示准备将资产负债表规模扩大最多1万亿(兆)欧元，可能包括购买主权债券等量化宽松措施。

“外界普遍低估了欧洲央行将采取的行动。”Blanque预期，欧洲央行资产负债表扩张将追赶上美联储和日本央行，且量化宽松还未在市场中得到完全反映。

“很多人活在以美国为中心的世界，不了解日本和欧洲发生的事。”

**牢抱风险资产**

Blanque指出，他对全球明年的基本假设是“低通胀”，而非通缩--认为会持续有货币宽松政策，引导投资人坚守风险资产和长期政府公债，即便报酬率普通。

Blanque还表示，美国在全球经济成长约3-3.5%的相对位置意味着，美元将胜过其他货币，且油价和大宗商品价格仍将受压。这有利于大宗商品进口国。

他指出，多年来各家央行对资产价格波动的抑制，部分将以汇率震荡的形式释放，而当前这种现象正在发生。

“压力及其造成的波动正在汇市释放，其他资产类别则受到抑制。”

他说，新兴市场支配一切的观念已“失效”，投资人必须更具慧眼。他明年较青睐印尼、秘鲁、泰国和中东的股票。

比之政府公债，他更看好公司债和股票，并较青睐国内业务比重较高的美国个股，和侧重海外的欧洲及日本企业。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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