《路透精英汇》保德信经理Peters称FED将延后升息 拉长低利率时间

路透纽约11月19日 - 保德信投资(Prudential Investment)旗下固定收益部门资深投资组合经理Greg Peters周三表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于2015年稍晚调升指标利率，并且以较许多人预期更为渐进的方式升息。Peters协助管理的资产金额逾5,340亿美元。

“与之前相同，我的操作前提真的是‘更晚、更低、更久’，”Peters在纽约的路透全球投资展望峰会上表示，“如果说美联储会有任何动作的话，那不会是明年中段，而是比那更晚。”

他表示，美联储等到2015年9月之后升息的可能性最高，也许会到2016年再升息。

“目前全球成长缓慢，”他说，“相对于其他国家而言，美国看起来相当稳健，但全球整体放缓。这成为美国成长的上限，通胀也是相同的情况。趋势有可能偏向通胀平缓或通缩，而非通胀。”

在上述前提下，Peters预期2015年10年期美国公债收益率(殖利率)介于1.8%-2.8%。他表示这样的预估是合理的，因10年期美债比起全球政府公债，包括德国公债与日本政府公债，提供了更好的风险报酬。

经济成长温和，也压抑了高收益率债券这类绩效更好产品的投资展望。Peters说，保德信一直在减少这一部分的曝险，特别是能源产业，因油价下跌。

“当市场出现停滞或者开始走下坡时，你会希望自己站在有能力买进的立足点，”他说道，“我们10月在高收益市场就是如此。...如今随着利差缩窄，我们也开始降低这部分的风险。”

不过在股价波动剧烈之际，固定收益能提供缓冲，Peters表示，尽管“口袋满满者众”，但市场并未被高估。

“我没有看到太多基本面的变动，暗示固定收益的价值明显高估，”他表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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