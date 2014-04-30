《路透精英汇》欧盟监管机构将澄清主权债务评级规定

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦4月29日（记者 Huw Jones） -欧盟监管评级机构的欧洲证券和市场管理局（ESMA）将澄清发布主权债务评级变更的规定，以帮助那些对各家评级机构的不同做法感到困惑的投资者。
标准普尔、穆迪和惠誉三大评级机构对ESMA的新规反应不一。
ESMA规定，评级机构必须公布未来一年变更主权评级的日程表。一些机构在评级没有变化的时候什么都不发布，有些机构则会发布一个声明或报告。
“日程表是一个新生事物，显然我们也在关注它，看它是否运行良好，”ESMA主席Steven Maijoor在周二的路透金融监管精英汇上说道。
他预计ESMA会以问答的形式澄清一些规则。
“未来几周可能会出一个问答表，”Maijoor说道。
他看似是要淡化ESMA可能要求评级机构在评级没有变化时也要发布声明的预期。
Maijoor称，“至于是否必须每次都发布消息，我们看待这个问题的方式是这样的：这更像是一个机会窗口，评级机构可以借此发布或变更主权债务评级，因此没有义务每次都去使用。”
ESMA监管着超过20家评级机构，但三大评级机构在可预见的未来料继续主导这个市场。
“这个市场有集中的内在倾向，因为在这里全球性的品牌信誉非常重要。”Maijoor表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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