《路透精英汇》欧盟监管机构将澄清主权债务评级规定

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月29日 - 欧盟监管评级机构的欧洲证券和市场管理局（ESMA）将澄清发布主权债务评级变更的规定，以帮助那些对各家评级机构的不同做法感到困惑的投资者。

标准普尔、穆迪和惠誉三大评级机构对ESMA的新规反应不一。

ESMA规定，评级机构必须公布未来一年变更主权评级的日程表。一些机构在评级没有变化的时候什么都不发布，有些机构则会发布一个声明或报告。

“日程表是一个新生事物，显然我们也在关注它，看它是否运行良好，”ESMA主席Steven Maijoor在周二的路透金融监管精英汇上说道。

他预计ESMA会以问答的形式澄清一些规则。

“未来几周可能会出一个问答表，”Maijoor说道。

他看似是要淡化ESMA可能要求评级机构在评级没有变化时也要发布声明的预期。

Maijoor称，“至于是否必须每次都发布消息，我们看待这个问题的方式是这样的：这更像是一个机会窗口，评级机构可以借此发布或变更主权债务评级，因此没有义务每次都去使用。”

ESMA监管着超过20家评级机构，但三大评级机构在可预见的未来料继续主导这个市场。

“这个市场有集中的内在倾向，因为在这里全球性的品牌信誉非常重要。”Maijoor表示。（完）