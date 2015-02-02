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国际财经 | 2015年 2月 3日 星期二 07:38 BJT

德国不会接受对希腊救助协议的单方面修改--德财长

路透柏林2月2日 - 德国财长朔伊布勒周一接受路透专访时表示，德国不会接受单方修改希腊的救助方案。他并称，准备与希腊新财长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）会面。

“我们希望希腊继续沿着这条成功的道路走下去，这符合希腊和希腊人民的利益。我们不会接受单方面修改救助方案，”他在路透欧元区峰会上表示。

瓦鲁法基斯正在欧盟各国游说，希望获得对新债务协议的支持。周日时他在巴黎，周一在伦敦，周二将赴罗马举行磋商。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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