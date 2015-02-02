德国不会接受对希腊救助协议的单方面修改--德财长

专访：巴基斯坦“一带一路”负债额最高将为一年50亿美元--政府顾问
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他金额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的转运费来支应可绰绰有余。
路透柏林2月2日 - 德国财长朔伊布勒周一接受路透专访时表示，德国不会接受单方修改希腊的救助方案。他并称，准备与希腊新财长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）会面。
“我们希望希腊继续沿着这条成功的道路走下去，这符合希腊和希腊人民的利益。我们不会接受单方面修改救助方案，”他在路透欧元区峰会上表示。
瓦鲁法基斯正在欧盟各国游说，希望获得对新债务协议的支持。周日时他在巴黎，周一在伦敦，周二将赴罗马举行磋商。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他金额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的转运费来支应可绰绰有余。
路透纽约5月10日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布最近一周数据 显示，美国基金投资者向海外股票投资的速度为近两年来最快，他们押注 全球经济持续好转。 数据显示，投资者向投资海外股票的美国共同基金和上市交易基金投 入78亿美元，为连续第22周呈现资金流入，且为2015年7月以来最大单周 流入规模。当周投资者对国内股票基金赎回43亿美元。 美股经历了长达八年的牛市和去年美国大选后的涨势后，国内股票的 高价让美国投资者望而却步。 “部分因素在于美国股票价格昂贵，但在其他地方确实有一些不错的 机会，”Deltec International Group投资总监Atul Lele说，指称日本 股市是他所认为全球机会最大的市场之一。 他说，美国经济动能正在减缓，但全球数据在改善。 “几年前我们看到的美国扩张，现在开始向全球其他国家扩展，”L
路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。