《路透精英汇》希腊仍有望同欧盟伙伴国达成协议--西班牙经济部长

路透马德里2月5日 - 西班牙经济部长德金多斯表示，希腊将能够同欧洲伙伴国达成协议，且任何动荡对西班牙的风险都不大。西班牙政府正打算上调经济增长预估。

德金多斯称，目前还不清楚希腊反撙节新政府的债务提议。

但德金多斯周四在路透欧元区峰会上接受采访时表示，只要符合欧元区规定，他认为还是能够同希腊达成一致的，而且希腊退出欧元区并不是一个选项。

“我们需要听到的是希腊的提议，我们已经听到太多杂音，”德金多斯说道。

他表示，几无迹象显示希腊债务的僵局对西班牙造成影响，西班牙两年前曾因难以控制庞大的赤字缺口，在当时的欧元区危机中成为主角。

**预估增长**

不过西班牙此后便脱离衰退，受出口跳升与国内需求恢复提振。欧元贬值与油价下跌，目前也为西班牙经济提供额外的推升力道，德金多斯表示，4月的2015年成长预估将从目前的2%调升。

“西班牙正走在未来四至五年成长约2.5%或3%的路径上，”他表示。

尽管西班牙免于接受主权债纾困，在2012年还是需要欧洲对该国体质最弱银行的协助。德金多斯认为，西班牙不会步上希腊后尘，西班牙将于年底举行大选，反对撙节的Podemos党的民调支持度正在上升。(完)

(编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 许娜/戴素萍)

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