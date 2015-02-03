《路透精英汇》德国财长忧心德国民众对欧元支持度下滑（更新版）

路透柏林2月2日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一向路透表示，受到希腊危机以及欧洲央行决定买进上万亿(兆)欧元政府债券的影响，德国民众对于欧元支持度持续下滑，其严重程度令人忧心。

“必须正视此危机，这一点毫无疑问，”这位保守派老将在路透欧元区峰会上被问及希腊再度陷入动荡、以及有关低利率的争论正开始使德国民众反对欧元时作出上述表示。

对于欧洲央行买进政府公债以拉抬超低通胀的做法，德国政界人士、经济学家及媒体皆表不满。这可能导致持欧元怀疑论的政党--德国新选择党(AfD/Alternative for Germany)支持度升高，而该党正从总理梅克尔所属保守党派手中夺取选票。

梅克尔担心欧洲央行的计划，可能会导致希腊等欧元区陷入困境的国家失去执行痛苦结构性改革的诱因。朔伊布勒称，他已经注意到德国国内对于欧洲央行举措的“回响”。

“德国政府只能尽力而为--也就是说，让人们相信欧洲在统一货币的条件下进行经济整合，才是最符合德国的利益。”他在柏林办公室接受的采访中称。

朔伊布勒表示，尽管民粹主义运动在对抗法国、英国和西班牙的主流政治力量，但这是“民主辩论的一部分”，并且应该予以尊重。

“但最终仍须得由多数人做出决定。在欧洲，我们知道只有共同努力才能在这个飞速变化的世界上占有一席之地，所以欧洲必须拥有更高的竞争力--德国正在致力于此，但我们一些邻国还可以再加把劲。”他说。

他并没有点出进展落后的国家，但德国政府已经明确表达，希望法国和意大利能够出台更加大胆的改革。

朔伊布勒表示，欧洲央行货币政策是造成欧元走弱的一部分原因。欧元走弱短期内提升了所有欧元区国家的竞争力，但在长期会产生另外的效果。不过朔伊布勒并未对此加以详细说明。

**不接受单方面修改**

“当然，由于一系列经济形势发展和市场评估，尤其是由于欧洲央行的货币政策，我们看到欧元汇率明显贬值，”朔伊布勒说。

朔伊布勒称，希腊取得的进展比很多人认为的都要多，但希腊必须坚守承诺。

“我们希望希腊继续沿着这条成功的道路走下去，这符合希腊和希腊人民的利益。但我们不会接受单方面修改救助方案，”他说，并称德国认为，在没有更好的解决方式的情况下单方面讨论救助方案并不令人信服。

朔伊布勒表示，他乐于会见希腊新财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)。瓦鲁法基斯已经访问了巴黎和伦敦，周二将抵达罗马，寻求达成新的债务协议。朔伊布勒发言人称，朔伊布勒和瓦鲁法基斯未来几天将举行会晤。(完)

(编译 张明钧/洪曦/杜明霞；审校 许娜/李婷仪/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。