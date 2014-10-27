《路透精英汇》沪港通需好的市场环境 海通国际初具全球定价能力（更新版）

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路透香港10月27日 - 海通国际证券集团有限公司 (0665.HK) 行政总裁林涌周一表示，“沪港通”是一项投资方式的创新政策，好的市场环境是确保成功的关键，但“占中”已导致香港证券市场出现不稳定的现象，令现在就推出这一新政存在冒险成份。

但他对这一政策的成功推出仍充满信心，认为只是在等待合适的时机。而近年伴随全球市场对人民币资产的趋之若鹜，及对中资券商认可，该公司在海外投行业务中已初步具备全球定价能力。

“香港现在的外部市场环境不稳定，‘占中”已导致股市剧烈波动，这样的市场环境不适合新政策的推出，不能冒险。”他在路透峰会期间于香港办公室接受路透专访时称。

不过他同时指出，目前所有参与这项业务的券商，技术需求已经准备完毕，相信推出只是时间的问题。

香港交易所周日发布公告表示，至今各方已就实施建立沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）作好技术准备，但目前港交所尚未取得启动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确实日期。(Full Story)

受此消息影响，周一香港股市 .HSI 表现疲弱，收盘跌幅约0.7%。香港发生的和平”占领中环”运动屹今已近一个月，各种负面影响逐渐显现。上周，全国政协副主席、香港前特首董建华呼吁学生以对话解决问题。

中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

**人民币资产受全球青睐**

海通国际是中资券商在离岸市场中最大的RQFII(人民币合格境外机构投资者)机构，共计获批107亿元人民币的额度。目前已通过公募、私募等方式，完成了对境内股市、债市的投资。

“从产品销售情况看，人民币资产已经成为最受全球投资人青睐的资产。”林涌介绍，海通国际的人民币产品很多来自长线资金，包括欧美的共同基金等。

他认为，这种全球投资人的信任，一方面来自海外市场对中资机构这些年在国际市场不断成长的认可，另一方面则来自中国经济成长的大背景。

海通国际三款与人民币资产相关的公募产品今年都取得很好的收益。截止9月末，投资海外点心债为主的人民币固定收益基金今年已实现3.83%的回报；投资中国内地的沪深300ETF基金和固定收益市场的基金，则分别获得14.49%、2.88%的回报率。

**投行业务长足进步，已具全球定价能力**

海通国际做为独家牵头人，上周成功为海通国际证券发行了一笔五年期的可转换债券，确定筹资达7.76亿港元，期权债券为3.88亿港元。这是有史以来第一次由中资投行独家牵头全球可转换债券发行。

对此林涌表示，“这次中资券商第一次有能力独自定价发行，未来我们可以为客户提供更为全面的资本市场筹融资服务。”

他指出，中资券商国际化道路经过这些年的发展，已经取得长足的进步。一是因为中资企业走出去越来越多，二则是海外机构对中资券商的认可度也在提升。

“随着海外业务的发展，我们现在体会，风控、产品设计、交易清算等技术领域，是打造高端投行业务的关键。”他称，“现在去华尔街挖人，首选已经不是banker、trader，而是投行架构上的核心业务人员。”

林涌认为，券商未来只有两条出路，一是适应互联网金融环境，二即是发展投行与高端客户群。

“特别是投行业务，未来中国变成一个资本输出大国，投行业务有着广阔的前景。”他称。（完）

(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)

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