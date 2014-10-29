《路透精英汇》沪港通尚未解决两地征税差异问题

路透香港10月28日 - 中国尚未解释为何“沪港通”未能如期在周一推出，但这项连接上海与香港股票交易的计划之前未能协调两地的税务差异。

沪港股票市场交易互联互通机制(沪港通)被视为中国资本市场开放的里程碑事件，首次允许全球投资者通过香港交易中国大陆股票，同时允许大陆投资者交易香港上市股票。

尽管外资对中国股票有巨大兴趣，估计沪港通可能每天创造逾30亿美元的额外交易额，但银行与券商上周向监管机构抱怨相关规则不够清晰。

周日，港交所(0388.HK)行政总裁李小加表示，尚未收到监管机构的批准，但无法说明原因或者何时可能得到批复。

虽然投资者仍然抱有希望，认为沪港能终将成行，但在路透中国峰会上发言的市场专业人士表示，解决资本利得税问题至关重要。

香港不征收资本利得税，但大陆则征收10%的利得税，并征收5.6%的营业利润税，尚不清楚的是，沪港通将如何处理资本利得问题。

“这是个重要问题，而且可能被低估，”平安罗素的投资管理研究部总经理Brian Ingram表示。

“如果不能理解流动性成本，比如可能要支付的资本利得税，那么你在权衡做出这些决定的好处、决定采取什么类型的套利交易，亦即对冲这种税收曝险的能力上，将会非常、非常的有限”,他说。

亚洲证券业与金融市场协会(Asia Securities Industry & Financial Markets Association，ASIFMA)执行长Mark Austen表示，这可能会损及交易量。他说：“因为不确定税收负担如何以及怎样计算，很多投资者将不愿使用沪港通。”

ASIFMA曾于8月致信中国国家税务总局，称资本利得税问题缺乏透明度可能限制沪港通的参与。

但对中国政府来说，如果免除沪港通交易的资本利得税，可能会削弱其他跨境投资计划。

虽然与其他大型金融中心相比，中国对非本地注册机构征收的10%资本利得税并不高，但收税可能是复杂的工作。

东方汇理北亚区行政总裁钟小锋表示，他们公司的基金经理对沪港通感兴趣，但在使用该交易系统之前希望观察一下操作情况。

Vanguard亚洲区域总经理Shelly Painter 表示，了解资本利得税收的机制后，投资者将作出合理的决定，“问题在于不确定性”。

一些银行已经为沪港通业务招聘交易员，但现在他们必须降低期望值。

法国巴黎银行亚太地区股票主管Lee Cook表示：“让我和其他业内人士苦恼的是，没有关于启动日期的路线图。”该行是近几个月为沪港通启动招募活动的公司之一。

Cook说该行已经为沪港通交易培训员工，但这些员工现在被安排做其他工作。(完)

(编译 张涛/杜明霞；审校 屈桂娟)

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