《路透精英汇》沪港通若延后 恐阻碍中国股入选MSCI指数--南方东英

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透香港10月27日 - 中国南方东英资产管理公司副首席营销官王轶丁表示，“沪港通”延后将阻碍中国股票被纳入MSCI明晟新兴市场指数。
“如果延后很长时间的话，我肯定这么认为，”王轶丁称。
港交所行政总裁李小加周日称，沪港通计划将不会像最初预期那样下周启动，因为尚未获得监管批准。
沪港通是连接两地股市的重要计划。市场广泛预期，如沪港通成功启动，预计会推动明晟(MSCI)、富时(FTSE)等全球指数服务商明年加大全球股指中中国股票的权重。
沪港通原计划在10月底启动。
中国最大的人民币境外合格机构投资者(RQFII)基金--南方东英(CSOP)也表示，正计划明年在纽约拓展业务并推出上市交易产品。(完)
(编译 徐文焰/朱晓军；审校 李春喜)
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