《路透精英汇》投资大亨伊坎称在做空高收益公司债 并看多美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透11月18日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)称正在做空高收益债券，因他认为近期过度举债的企业存在泡沫，并预计美元将持续上涨至明年。
他在纽约参加路透全球投资展望峰会时称，针对高收益债券的空头部位目前是他“青睐”的投资。
伊坎表示，“有些企业资产负债情况良好...但有很多企业的情况极其令人怀疑。”
伊坎宣称苹果(AAPL.O)股票是他最看好的投资之一，并称经常与苹果执行长库克保持联系，且对苹果公司的运营感到满意。
他还透露，并没有做空处于困境中的威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)(VRX.TO)。
伊坎表示在做多美元，并回忆了以往借机做空欧元获利数十亿的经历。
但他认为今年情况艰难，遭遇到能源价格大幅下跌在内的“困境”。据其最近在9月30日提交给监管机构的文件显示，伊坎在对数家能源公司做多。(完)
(翻译 张荻； 审校 李爽)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。