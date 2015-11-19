《路透精英汇》投资大亨伊坎称在做空高收益公司债 并看多美元

图为置于日元现钞上的一张百元面值美钞。 REUTERS/Shohei Miyano

路透11月18日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)称正在做空高收益债券，因他认为近期过度举债的企业存在泡沫，并预计美元将持续上涨至明年。

他在纽约参加路透全球投资展望峰会时称，针对高收益债券的空头部位目前是他“青睐”的投资。

伊坎表示，“有些企业资产负债情况良好...但有很多企业的情况极其令人怀疑。”

伊坎宣称苹果(AAPL.O)股票是他最看好的投资之一，并称经常与苹果执行长库克保持联系，且对苹果公司的运营感到满意。

他还透露，并没有做空处于困境中的威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)(VRX.TO)。

伊坎表示在做多美元，并回忆了以往借机做空欧元获利数十亿的经历。

但他认为今年情况艰难，遭遇到能源价格大幅下跌在内的“困境”。据其最近在9月30日提交给监管机构的文件显示，伊坎在对数家能源公司做多。(完)