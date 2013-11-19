《路透精英汇》伊坎称对股市看法谨慎

路透11月18日 - 美国投资大亨伊坎(CarlIcahn)周一表示，他对股市看法“非常谨慎”，称认为可能将出现“大跌”，因为很多公司获利的更多受益于低廉的借贷成本而非出色的管理。

投资者受其言论影响抛售股票。此前持稳的标普500指数应声下跌0.4%。

在路透全球投资展望峰会上，伊坎还暗示了对苹果(AAPL.O)的计划，表示不希望与该公司管理层交恶。他还表示尚无计划放弃其投资。

苹果收低1.2%至518.63美元。在伊坎发表谈话前则是在523.11美元交投。伊坎表示他仍认为苹果股价被低估了，并称该公司执行长库克与他的看法一致。

伊坎敦促苹果回购1,500亿美元股票。他掌管着IcahnEnterprises(IEP.O)，后者没有对此置评。根据汤森路透数据，伊坎大约持有苹果0.4%的股份。

伊坎表示他和库克关系不错，但指出，“苹果不是银行，不应该像银行一样运营，因为投资者投资的不是银行。”

“苹果有这么多钱，他们应该利用起来，”伊坎表示。

几十年来，伊坎以争夺股东投票权等强硬手腕而闻名。对于在苹果问题上的计划，他婉转地含糊其辞。他还向路透记者开玩笑说，如果和他一起喝一杯鸡尾酒，他可能会透露更多。

这位77岁的投资者在投资中获益颇丰，因此他对市场和公司的观点受到广泛关注。

伊坎表示，在过去五年，只要投资者买入了他旗下机构入职董事会的公司股票，并且在伊坎的代表任职期间持有股票，年化收益率将达到28%。

伊坎被看作是市场中最有影响力的维权投资者之一。但是他认为，他及其同事不希望对企业进行微观管理。相反，他喜欢和最高管理层对话，并为业绩“设定参数”，比如股东权益报酬率(ROE)或相对于竞争对手的表现。

“董事会应该让执行长负起责任，”伊坎表示，“这是董事会的义务。”(完)

(编译 石冠兰/朱晓军; 审校 徐文焰/李春喜)

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