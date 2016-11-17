《路透精英汇》伊坎称美股涨势可能已过度 但特朗普能帮助改善经济

路透纽约11月16日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，特朗普当选总统以来的美国股市大涨行情可能已经过度，但投资者可以期待，这位总统当选人是共识建立者，能够帮助搞定华盛顿政治圈和改善美国经济。

“当涨势如此强劲的时候，我就后撤一些，”伊坎周三在路透全球投资展望峰会上谈及美国股市时表示，“但这并不意味着我那么看空或看多。”

伊坎曾以对企业发动突袭而知名，尤其是1985年恶意收购环球航空公司(TWA)让其一战成名。但最近几年，他变身为大股东维权投资者。美国《富比士(福布斯) 》杂志周三估计他的财富净值达162亿美元。

伊坎现年80岁，很早就支持特朗普竞选美国总统。

伊坎周三表示，相信特朗普能够帮助解决美国及其经济中的“停滞”问题，这是华盛顿“建制派”的统治所导致的问题。

“我们有种感觉，即政府在与商业界作战，”伊坎表示，“对于特朗普，我认为他是共识建立者，是非常聪明的人。”

他认为，特朗普获胜之势越来越明显后美股的应声下挫，“疯狂”而且“独特”，创造了买入的良机。(完)