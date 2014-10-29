《路透精英汇》工行国际化布局近完成 科技优势助其占人民币全球清算先机

作者 谢衡/邵小忆

路透北京10月29日 - 全球资产最大的银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)国际业务部总经理吴斌表示，工行未来会在海外再增加10家左右分支机构，从而大体完成该行全球化的经营布局。在目前已成新加坡、卢森堡人民币清算行的基础上，下一步将争取在美洲地区有所突破。

吴斌在路透峰会上表示，未来该行将重点开拓东南亚、中东欧两个“丝绸之路”带以及中东、北非等新兴市场国家和地区；香港、伦敦和纽约则为重点发展的市场。而该行领先于同业的科技水平，将在人民币全球清算过程中发挥巨大优势。

他并指出，工行已经度过了粗放拓展海外分支机构和网点的初期阶段，进入市场和产品细分阶段，以树立该行国际业务的特色和竞争优势，并提高收益水平。今年前三季度，工行海外业务利润同比增长高达近50%。

“中东欧处于陆上丝绸之路的区域，随着丝绸之路的发展肯定会带动当地经济的发展。现在他们的经济处于底部。我们现在进入，门槛和投资都相对较低，随着当地经济的发展，我们可以跟着一起成长。”吴斌称。

中国国家主席习近平在去年提出建设“丝绸之路经济带”，有分析人士就指出，今年的人民币外交，无论是金砖机制的构建，还是沿着丝绸之路一带一路（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）的构建，都是人民币国际化与经济开放合作、尤其是双边投资合作捆绑进行的。

“（扩展）是自设、还是收购或是别的方式都有，都在看，怎么方便怎么来。主要是这些新兴市场国家的监管政策也在不断的改变。我们也必须适应对方的监管政策做出调整。”吴斌说。

此前，缅甸已经向九家外资银行发放有限经营许可。这些银行将可以设立一家分行，并可以向外资公司提供贷款，但必须是外币贷款。而向缅甸企业放贷则需和当地机构合作进行。中国工商银行就位列其中。

截止2013年末，工行已在40个国家和地区建立了329家机构，通过参股南非标准银行，间接覆盖非洲19个国家。与145个国家和地区的1,730家境外银行建立了代理行关系。成为国内海外机构覆盖面最广的银行之一。

吴斌表示，过去工行海外业务主要的利润来源也是传统的利差收入，但随着人民币国际化的发展，海外的业务线扩展亦非常迅猛，中间业务收入增长显着。“投行、私人银行、现金管理、托管、清算等这些收费业务扩张的非常快，利润贡献大幅增加。”

比如中资企业在海外的收购兼并日益增多，就给中资银行带来很多投行业务的机会。于2012年底成立的工银欧洲投行中心，今年以来已实现近2,000万美元的收入，同比增长翻番。

此前，工行新加坡分行完成了截至目前新加坡最大规模的40亿元狮城债发行，不久前亦安排了首家新加坡本地企业Swiber发行4.5亿元三年期狮城债。

目前，工行人民币业务在境外机构总资产、负债、收入和利润贡献中的占比都已逾20%，部分境外机构甚至超过60%。

**一点覆盖全球**

中国的五大国有商业银行中，已经有四家获得了中国央行授予的海外人民币清算行资格，未来人民币清算行更有遍地开花之势。工行如何在市场中树立自己的竞争优势？吴斌表示，在未来的人民币全球清算中，工行的科技优势会更加显现。

“工行已经实现‘一点覆盖全球’。这个网络优势不是其他银行同业可以在短期内赶上的，也形成了工行在这一领域的护城河效应。”吴斌说。

所谓“一点覆盖全球”，是指工商银行自主设计开发、建立了全球一体化的业务处理系统和全球化的人民币清算系统，实现了境内外系统的互连互通，为客户提供资金的实时清算和集约化的数据管理。

“如果两边客户都在工行开户，我们是可以保证资金7*24小时清算，而且是资金实时到账的，除了履行监管当局要求的落地审查时间之外。”他说。

虽然工行自己已经在技术上实现了人民币全球7*24小时的清算，但吴斌表示，继续在一些国家和地区争取中国央行授予的人民币清算行资格，仍有其意义和作用。

他指出，虽然未来人民币跨境支付系统（CIPS）系统上线后，现有中资清算行的职能会在一定程度上有所调整。但在CIPS推出之前，现有中资人民清算行与所在国家客户建立起的人民币清算习惯、相对竞争优势和客户关系都将延续下去。

而且CIPS上线后，基于中国央行的批准，境外参加银行也可申请成为接入行。既然有过桥，海外清算银行还会具备竞争优势。工行现有的海外清算银行，将来可以作为当地的节点，辐射到更为深入的层次。

他透露，美洲也是工行争取人民币清算行资格的重要地区之一。目前工行在除了美国和加拿大外，在秘鲁、阿根廷、巴西都有机构，墨西哥也在积极申设过程中。“在一些国家工行有竞争优势，还有一些国家工行是唯一的中资金融机构，其他中资银行还没有进入，这两类国家工行都会积极争取清算行资格。”

中国央行分别于2013年2月、2014年9月授权工商银行新加坡分行、卢森堡分行担任新加坡及卢森堡的人民币业务清算行。

此前，工行行长易会满就表示，在该行新加坡分行获得人民币清算行资格后，集团在清算系统建设、人员配备、配套政策、业务组织等多方面强化组织推动，当地人民币资金池已经从两年前的600亿元增长到现在的2,540亿元，清算行单月人民币清算量从最初的1,000亿元增长到目前的近4万亿元。

**创新的空间**

随着离岸人民币业务快速发展，业务创新不断增多，由此可能引发的各种风险亦引起舆论和监管方的讨论和关注。吴斌认为，目前看离岸人民币业务发展，最需要把控的就是流动性风险。

而工行目前在国内有16万亿元的人民币存款，完全有信心管控目前其海外4,000亿元的人民币资产的流动性风险。

“有人就有江湖，有市场就有套利。”吴斌说。

目前人民币境内外两个市场在汇率和利率方面的套利空间，是客观存在的。作为市场的参与者可以在不违法违规的情况下套利差。如何在灰色地带游走，市场参与者都有自己的解读。

“工行会把握一个度，红线不能踩，会在合规的框架下进行尝试、创新。工行是大行，有市场稳定器的作用，一言一行受到市场关注，工行会起到率先垂范的作用。”他说。

吴斌称，现在工行在人民币国际化的各个阶段都有业务上的突破。工行受到一些国家政府、主权财富基金的委托，帮助其理财，配置人民资产，加强人民币作为储备货币的功能。未来，工行也将在海外市场积极推出贵金属等人民币计价的产品。

此前，工银欧洲在卢森堡发行了一支投资于中国债券市场的可转让证券集合投资基金（简称UCITS基金）。这是工银欧洲在欧洲地区发行的第一支投资基金，使工行成为首家进入欧洲投资基金行业的当地注册中资银行。

他表示，未来随着相关政策继续放开，人民币国际化的想象空间会更大。

“创新是在政策制定者、传导者和终端参与者之间的互动中推进的，是摸着石头过河的过程，也是一个不断试错和修正的过程，这需要政策制定者和公众给予市场实践者更大的宽容度。”吴斌说。（完）

（北京中文部李贺对本文亦有贡献）

(审校 毕晓雯)

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