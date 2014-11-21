《路透精英汇》基金经理人认为多年低利率后投资人高价追捧高收益市场

路透纽约11月20日 - 顶尖基金经理人在本周的路透全球投资展望峰会上表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)六年来维持利率在低位，已经推高了高收益率资产的价格，并迫使投资者争相用高价买进从垃圾债到高息股等资产。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，“高收益市场就是某种泡沫，早晚要付出代价。”

根据美银美林固定收益指数数据，垃圾债相比美国公债的收益率溢价已从三年前的逾9个百分点，缩小为4.5个百分点左右。不但低于长期均值约5.9个百分点，也比一些顶级垃圾债专家所认为的合理价差来得低。

财富管理公司Lehmann Livian Fridson LLC投资长、也是长期垃圾债投资者Martin Fridson认为，非投资级债券的合理价差为5.65个百分点。

保德信的Greg Peters则不认为投资者为了收益而全面付出过高的价格。不过他认为有必要对垃圾债持审慎态度，因美债收益率可能下跌，尤其是如果美联储认为明年几无升息的理由，之后当必须升息时又缓慢推进的话。

“我认为基本面没有大幅变化倒表明固定收益率高估了，”Peters表示。他在保德信固定收益担任资深投资组合经理人，协助管理逾5,340亿美元资产。(完)

(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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