《路透精英汇》投资者看好2015年拉美市场 但巴西是个变数

路透纽约11月18日 - 几位美国知名投资者周二表示，拉美各国明年表现可能比较突出，但该地区最大经济体--巴西2015年表现恐落后。

“新兴市场债务状况正在改善。各主权国无疑显现了这一点，”DoubleLine Capital新兴市场固定收入部门主管Luz Padilla在参加路透全球投资展望峰会时表示。

但她提到巴西时语气颇为谨慎，她指出在投资者眼中，该国现在失去了一些光环。就在几年前大家还把巴西看作是新兴市场宠儿。

说到2015年可以帮助新兴市场债券取得更佳表现的国家，Padilla提到了墨西哥和哥伦比亚。墨西哥8月通过一项雄心勃勃的能源改革计划，哥伦比亚经济今年则实现了令市场意外的成长。

“他们认为(在墨西哥)他们可以做得更好，他们也能做到，”Padilla说。

Padilla还说，新兴市场债券将比投资发展中国家股票更安全。

她说，未来12个月新兴市场债券回报可能接近10%，这一水平可能超过美国投资级债券的回报，甚至比美国高收益债券的回报还要高。

贝莱德固定收益部门首席投资官Rick Rieder在峰会上表示，他也看好新兴市场。

“10年、20年前，新兴市场经历过危机，降低了杠杆，增加了储备；如今他们比以前要稳定多了，”他说。“即便从债务角度来看，增长将乏力，但相比其他资产类别，新兴市场目前相当有吸引力。”

在近几年经济增长急速放缓后，巴西仍有可能表现落后于其他新兴国家。

“巴西仍是个未知数，”Voya Investment Management的跨资产策略部首席投资官Paul Zemsky表示。他补充称，由于低增长和高通胀同时存在，该国“境况很糟”。

总之，巴西若能做出重大变革，仍可以吸引到一些投资者。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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