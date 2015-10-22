《路透精英会》摩科瑞期待扩展在金属及软性商品领域的触角

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦10月21日 - 瑞士大宗商品贸易商摩科瑞称，正寻求扩大在金属及软性商品行业的参与度；去年时，摩科瑞已在北美天然气领域扩展。
执行长Marco Dunand在路透商品峰会表示，挑战之处在于从当前大宗商品价格疲软的大环境中，找出具良好价值的资产。
但摩科瑞不会因此而停止招聘人力。摩科瑞去年并购了摩根大通(JPM.N)实体交易部门。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。