《路透精英会》摩科瑞期待扩展在金属及软性商品领域的触角

路透伦敦10月21日 - 瑞士大宗商品贸易商摩科瑞称，正寻求扩大在金属及软性商品行业的参与度；去年时，摩科瑞已在北美天然气领域扩展。

执行长Marco Dunand在路透商品峰会表示，挑战之处在于从当前大宗商品价格疲软的大环境中，找出具良好价值的资产。

但摩科瑞不会因此而停止招聘人力。摩科瑞去年并购了摩根大通(JPM.N)实体交易部门。(完)