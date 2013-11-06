《路透精英汇》五矿资源预计铜价中期内持稳

路透墨尔本11月6日 -中国金属生产商五矿资源(1208.HK)预计，中期内铜价料守在目前水准附近，需求强劲增长及新矿产能提升速度慢于预期，均支撑市场。

但该公司预计锌价上升，因需求增长的速度料将超过供应，目前在中国以外地区有数个老矿区关闭，且矿商难以开发新的供应来源。

五矿资源执行长AndrewMichelmore称，预计铜价将持于每吨7,000-7,500美元区间。目前伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在每吨7,172美元，相当于每磅3.25美元。

“我不认为铜价会大起大落，”他在路透全球商品峰会上接受采访时称，“大家之前谈过8,500、10,000和12,000美元的价位。我认为这种热度已经不再。”

五矿资源在香港上市，总部位于墨尔本，是中国五矿集团公司的子公司。该公司生产铜和锌，在澳洲、老挝和刚果都拥有矿区，其澳洲的Century是全球最三大锌矿。

Michelmore称，交易商的做空操作拉低了铜价，他们认为未来将有大量供应进入，例如来自力拓(RIO.AX)奥尤陶勒盖矿区的供应以及中国的铜废料。他则表示，这种看法可能会被证明是错误的。

“因此我认为市场很可能高估了未来供应的增速，而这将给市场带来不确定性。”

他认为除去奥尤陶勒盖矿区，中期内非洲和亚洲铜矿不会对全球供应产生太大影响，但表示五矿资源仍有兴趣在非洲和南美扩张。

消息人士曾表示，有两家中国公司竞购嘉能可斯特拉塔旗下拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿，五矿资源就是其中之一。

Michelmore拒绝就就拉斯邦巴斯交易置评。

Michelmore称锌价可能上涨，因他认为市场中的过度供应今年将大幅萎缩，过剩规模将降至约5万吨或更少，这不到国际铅锌研究小组对供应过剩预估的一半。

“我的观点是当数据出炉时，如果2013年底市场不存在过剩的话，我也不会感到意外。因此在2014年，供应可能会开始收紧，”他表示。

他表示需求增长情况不错，但关键问题在于中国和西方的供应面，在这里随着数个老矿区未来几年关闭，其中包括五矿资源的澳洲Century矿，供应将会减少100万吨。(完)

(编译 王翔琼；审校 隋芬)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。