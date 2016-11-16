《路透精英汇》民生金融控股在欧洲寻找并购机会 中资在美并购料陷入停顿

路透香港11月16日 - 中国民生金融控股(0245.HK)的一位高管表示，该公司在欧洲寻找收购包括银行在内的金融服务公司的机会，因预期欧盟与中国的经济联系将更加紧密。

不过民生金融预期中资公司在美国的收购近期可能陷入停顿，因为当选总统特朗普政府的政策存在不确定性。

当民生金融在欧盟金融业寻找收购机会之际，一些国家正需要投资人解救国内陷入困境的银行，此时中国政府也寻求加强与欧洲的经贸关系。

上月葡萄牙一名政府官员告诉路透，该国打算出售2014年曾被救助过的银行Novo Banco，目前有包括民生金融控股在内的几家公司有意收购。

“我们在欧洲花了非常多的时间。最重要的是，我们没有预见到投资在政治上如此敏感，”中国民生金融控股首席财务官汪韧在香港路透全球投资展望峰会上表示。

他没有指明可能的收购目标，也未透露中国民生金融寻求在哪些国家展开收购。

汪韧说，有更多的中国公司和中国人前往欧洲，给民生金融提供了在该地区扩张的机会。民生金融可以通过收购金融公司，以及在欧洲国家开展业务的方式来扩大客户基础。

“可以看看这个数字：已经有超过200家德国中小型企业被中国企业收购，”汪韧表示。他之前曾在Jefferies和瑞银供职。

“所以说，欧洲有很天然的客户基础；简单地说，德国经济增长十分强劲”他说，并称他的公司可利用葡萄牙Novo Banco银行的储户基础拓展到其他欧洲国家。

他拒绝透露有关民生金融竞购Novo Banc的细节。

中国民生投资(China Minsheng Investment Group)于2014年成立，注册资本500亿元人民币(73亿美元)，其创始成员包括59个中国民营企业和投资人。

**美国收购**

汪韧表示，虽然他的公司有兴趣在北美金融服务行业进行收购，但在特朗普组建团队并敲定关键政策期间，中国在美国进行并购交易的势头短期内可能会暂停。

“人们会稍事等待...然后才会做出重大承诺，”他说，民生金融与一家北美金融公司的收购谈判破裂，因该公司股价在美国大选后很快出现了剧烈波动。

他拒绝透露该收购目标的名称。

“特朗普是一位人们难以对他的政策做出预料的候选人。”

汪韧说，由于美元在大选后不断上涨，人民币可能会进一步贬值。人民币兑美元今年迄今已下跌5.4%，目前处于八年低点附近。

“中国政府必须让人民币贬值，除此之外别无出路，你看看这些资产价格，都已经太高了，”他说，“未来让资产价格变得合理的唯一办法实际上只有让人民币贬值。”(完)