《路透精英汇》波动性将上升 房贷和学贷市场蕴含价值--400资本管理

路透纽约11月18日 - 400资本管理公司投资长Chris Hentemann周二表示，美国投资者可从各种抵押贷款和学生贷款证券发现价值，但随着2015年脚步接近，投资者应做好准备迎接市场进一步震荡，并对看似“完美定价”的企业信贷保持警惕。

Hentemann称，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)结束货币刺激计划，设法进行“正面但温和的”经济复苏的背景下，投资者应准备好迎接最终升息的可能性。

“那好比把水从玻璃罐里倒出，产生一股流入经济的资金，然后从根本上把坛子拿开，”Hentemann在纽约举行的路透全球投资展望峰会上说。“你必须预期并准备迎接更剧烈的波动。”

Hentemann在这家结构型信贷资产管理公司掌管约10亿美元资产。

他表示其投资组合中的空仓比一年前高，部分多头仓位侧重住宅房地产、商业房地产和学生贷款市场，这些领域的违约率较低。

他提到许多投资者对房地产还是感到不安时表示，自金融危机以来，许多年轻借款人已把购买人生第一处房产的时间推后。

Hentemann称，那为出租公寓等多户型房屋关联的证券创造了契机。这类证券中部分得到房贷美(Freddie Mac)的支持。

他还表示，有政府担保学生贷款支持的证券也提供了价值，不过态度“相对审慎”，因为教育成本上升且大学毕业生就业市场仍疲软。

相较之下，他表示传统的企业信贷提供的价值则较低。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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