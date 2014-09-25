《路透精英汇》莫斯科交易所人民币交易额飙升--交易所执行长

图为在圣彼得堡拍摄的俄罗斯卢布现钞。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透莫斯科9月25日 - 莫斯科交易所执行长Alexander Afanasiyev表示，今年该交易所的人民币交易额较2013年增长近八倍，因乌克兰问题致使俄罗斯与西方关系紧张，俄扩大与中国的贸易。

Afanasiyev对路透表示，今年迄今为止该交易所的人民币交易额达1,640亿卢布(约合46亿美元)，上年同期为180亿卢布。

“人民币/卢布交易量直线上升，”Afanasiyev在路透俄罗斯投资峰会接受采访时表示。

“只有一件事在限制交易增长：俄罗斯企业在中国不具有投资人地位，因此目前对人民币的需求还仅限于俄中贸易，”他说。

根据俄罗斯交易所的最新数据，9月迄今为止，人民币/卢布交易额为311亿卢布，去年同期为24亿卢布。

但人民币/卢布交易量还远低于卢布/美元，后者在该交易所的日均成交额为170-270亿美元。不过Afanasiyev表示，随着中俄贸易联系加深，预计人民币/卢布交易量将继续增长。

Afanasiyev说，莫斯科交易所计划推出人民币/卢布期货交易，以及港元/卢布货币工具。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。