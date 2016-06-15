（更正）《路透精英汇》摩根士丹利希望与客户有更多业务往来

2016年6月13日，摩根士丹利的财富管理共同主管Shelley O'Connor在纽约举办的路透财富管理峰会上讲话。 REUTERS/BRENDAN MCDERMID

(更正：因英文原文有误，最后一段应为“这些国际客户顾问”，非“这些非美国居民顾问(NRA)”)

路透6月13日 - 摩根士丹利(MS.N)高管周一表示，公司旗下财富管理团队希望客户与公司有更多的业务往来，无论是客户交办更多的投资资产、提供贷款或是进行基本的现金管理。

摩根士丹利今夏将针对富有客户推出最新名为“初次现金管理”的计划，这当中包括了网路帐单缴单及查核，以及诈欺监控与保险。

“我们对于虏获客户更多的钱财兴致高昂，客户资金尚未一网打尽，我们将提供额外的服务，”摩根士丹利的财富管理共同主管Shelley O'Connor在纽约举办的路透财富管理峰会上表示。“这将是关键焦点”。

摩根士丹利目前有350万个家庭属于富有客户。O'Connor及另一位共同主管Andy Saperstein对路透表示，该行希望富有客户数量能够有所增加，但其更乐于和现有客户提供额外的业务，尤其是那些可投资资产超过100万美元的客户。

根据摩根士丹利提供的资料，其业务模式正逐渐变成更多是“家庭财富经理人”的角色，提供各式各样的服务。

Saperstein表示，在过去客户可能和许多不同的公司合作来投资其资产，但这样的趋势正在改变。

摩根士丹利高层表示，他们也对吸引千禧世代等新用户特别感兴趣，正研究在财富管理团队中设立新的职责以便服务他们。

O'Connor说，摩根士丹利正吸引着那些想把资产移入美国的国际投资客的新资金。

美国近来成为海外资金天堂，因为这些原本可能流至其他地方的资金发现在税负及法规透明的规范之下，越来越难在海外找到藏身之处。

“我们的国际业务正在壮大，”O'Connor说。“我们的资产肯定有增加...比起全球其他地方--不论是瑞士或者任何离岸实体--客户们宁可把资产放在这儿。”

O'Connor说，摩根士丹利已聘请瑞士信贷(CSGN.S)和巴克莱BARC.l等担任顾问，帮助其发展国际投资者资金管理业务。

发言人James Wiggins说，这些国际客户顾问必须先经过特殊认证才能在摩根士丹利为海外客户管理资产。他说，该行仅按照当地法令为某些特定范围内的客户管理资产。(完)