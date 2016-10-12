《路透精英汇》铝材产品生产商Novelis预计明年全球铝需求增长4-5%

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月11日 - 全球最大铝压延产品制造商Novelis高层周二称，预计铝需求在2017年增长4-5%，归功于对汽车厂商和铝罐制造商的销售。
“我们预计，全球范围内下游铝材(需求)增长约4-5%，”Novelis首席执行官Steve Fisher在首尔对路透说。
“这个数字因地区和产品不同而有所变化，但我们预计2017年全年的铝需求整体增长这么多，”Fisher说。
就亚洲来讲，汽车和铝罐行业的铝需求增速预计都会比其他地方要快，归因人口增长和环保意识提升。
Fisher预计未来五至10年，在航空航天和汽车等高附加值铝产业，同中国生产商的竞争会“非常激烈”。欧美的铝制造商迄今为止在这些产业占据主导地位。
当被问及明年原铝升水时，Fisher称应保持在当前水平附近。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。