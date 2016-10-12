《路透精英汇》铝材产品生产商Novelis预计明年全球铝需求增长4-5%

路透首尔10月11日 - 全球最大铝压延产品制造商Novelis高层周二称，预计铝需求在2017年增长4-5%，归功于对汽车厂商和铝罐制造商的销售。

“我们预计，全球范围内下游铝材(需求)增长约4-5%，”Novelis首席执行官Steve Fisher在首尔对路透说。

“这个数字因地区和产品不同而有所变化，但我们预计2017年全年的铝需求整体增长这么多，”Fisher说。

就亚洲来讲，汽车和铝罐行业的铝需求增速预计都会比其他地方要快，归因人口增长和环保意识提升。

Fisher预计未来五至10年，在航空航天和汽车等高附加值铝产业，同中国生产商的竞争会“非常激烈”。欧美的铝制造商迄今为止在这些产业占据主导地位。

当被问及明年原铝升水时，Fisher称应保持在当前水平附近。(完)