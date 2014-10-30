《路透精英汇》离岸人民币业务全球发展的下一站：加拿大和中东

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透香港10月30日 - 尽管今年中国在亚洲和欧洲金融中心快速铺开使用人民币，但银行家已在期盼把加拿大和中东当作离岸人民币业务接下来的增长地区。

这一步骤与北京希望将人民币推向国际投资者，最终使人民币成为国际储备货币，与此同时扩大中国本已相当强大的政治经济势力的意图相吻合。

“就离岸人民币发展情况来说，中东和加拿大潜能巨大，这两地的贸易和投资需求相当平衡，”汇丰控股人民币业务发展全球主管Candy Ho对路透表示。

“就美洲来说，加拿大的情况略优于美国。加拿大的养老基金，尤其是西海岸的养老基金，希望涉足中国，”Ho称。

实际上，加拿大正在努力加强离岸人民币业务。此前中国媒体报导，加拿大政府正在研究如何与民营部门共建离岸人民币清算中心，而且希望今年稍晚看到一些进展。

加拿大的不列颠哥伦比亚省周三完成第二笔离岸人民币债券发行，价值30亿元人民币(4.9094亿美元)，获得了央行的强劲买需。

主权和超国家发行人在点心债市场较为少见，往往能吸引到央行的大量认购，这又使人民币朝成为国际储备货币的目标迈进一步。

一些银行加强了在中国的业务，因为预期离岸人民币业务将在美洲得到大发展。

“在北美市场，涉及人民币支付的跨境银行交易业务吸引到越来越多的关注度。我们已经在中国聘用了一位外汇主管，将帮助我们为客户提供全球人民币外汇解决方案。”加拿大第三大银行--丰业银行(Scotiabank)(BNS.TO)的亚洲外汇交易部主管Gerrard Katz表示。

围绕人民币交易的兴趣是双向的。

中国工商银行已获央行授权，在新加坡和卢森堡担任人民币业务境外清算行。

中国工商银行国际业务部总经理吴斌表示，下一步的任务就是要试图在美洲地区取得进展。

通过在全球更多城市设立新的清算中心，中国政府希望能促使更多外国公司使用人民币来进行贸易结算，并转而采取人民币开具发票。设立清算行可降低支付成本，提高贸易活动效率，并减少汇率风险。

在中东地区，中国也在加快推进人民币的使用。中国农业银行9月份在迪拜发售了首笔离岸人民币债券，为那里的投资者提供了持有人民币资产的渠道。

中国央行和阿联酋央行在2012年签署了价值350亿元人民币的货币互换协议。一些中东国家已经宣布或表示有意将人民币纳入他们的外汇储备。

“中东正密切关注着中国的发展以及涉足中国投资的渠道。有迹象表明他们对于中国资产的需求正在增加，不论是中国境内还是离岸债券都有兴趣，因中东地区有大量的资金在寻求多元化投资。”汇丰的Ho表示。

6月数据显示，人民币巩固了在全球支付中第七大主要使用货币的地位，在全球支付结算中占据1.55%的份额。

汇丰预计，人民币将在2015年前成为全球三大最活跃的贸易货币之一，并在未来五年内实现全面自由兑换。（完）

(编译 于春红/李春喜/高琦 审校 杜明霞/艾茂林/朱晓军)

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