《路透精英汇》油品供过于求 炼油利润恐崩解--贡渥执行长

路透伦敦10月21日 - 贸易公司贡渥(Gunvor)执行长Torbj?rn T?rnqvist周三表示，全球炼油利润朝向崩解，因产品的供应超出需求。

由于原油价格腰斩至每桶50美元，带动了对汽油、柴油和航煤等油品的需求，使得全球炼油厂在过去一年享有难得一见的强劲利润率。

T?rnqvist在路透大宗商品峰会上表示，他预期明年全球需求成长将从2015年的每日约170万桶降至约100万桶。

全球消费放缓，加上未来几个月新炼油产能急速增加，其中大多是柴油产能，正造成炼油获利的压力愈来愈大。

“我预期各地几乎每一种油品都会过剩，”他表示。柴油过剩代表未来数年将持续有结构性的转变。

根据咨询机构Wood Mackenzie的数据，2015年欧洲炼油利润率平均在每桶6美元左右，为该机构1995年开始记录该数据以来的最高水平。

T?rnqvist称，并非所有的炼油商都将受到景气滑坡的打击，该公司已采取措施隔离其资产。

除了拥有安特卫普和Inglostadt的炼厂之外，贡渥已经宣布将收购Kuwait Petroleum International旗下的鹿特丹炼厂，从而使其炼油能力达到每日近300,000桶的水平。

不过炼油商还在以较高的开工率运行，主要是为了锁定相对较高的利润，这使得储油设备中的石油产品越积越多。

“炼油利润率还没有糟糕到需要停产的地步，生产出来的馏分油可以存放起来，但这种局面不能一直这样下去，必须有所转变，”T?rnqvist称。“炼油利润很快就会面临相当难堪的滑坡。”

他还表示，总体供应过剩会遏制原油价格持续上涨，至少在明年年中前是这样。他说，成品油过剩的情况可能会延续到2017年，主要炼厂维修的频率相对偏低。

“我为何不十分看好炼油利润率原因便在此。”(完)