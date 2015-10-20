《路透精英汇》托克石油交易量创纪录 但警告大宗商品制造商的信用风险

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦10月19日 - 随着瑞士大宗商品贸易商托克(Trafigura)在价格波动之际挖掘机会，该公司石油交易量创纪录高位；但托克警告称，贸易商必须更加警惕信贷吃紧的制造商可能出现的违约及破产风险。
全球最大商品消费国中国的需求已然放缓，而多年来成本低廉的信贷，也造就出从原油到铜的庞大产能，引发了价格崩跌，使得一些高成本原物料制造商已面临存亡关头。
托克财务长Christophe Salmon周一在路透大宗商品峰会上说，大宗商品行业在承受价格下滑之际，最大的挑战之一就是交易对手信用恶化。
研究机构CreditSights预估，2015年和2016年能源业平均违约率均为8%。CreditSights认为其中大多将是探勘和生产公司。(完)
(编译 李婷仪 审校 李爽)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。