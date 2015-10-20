《路透精英汇》托克石油交易量创纪录 但警告大宗商品制造商的信用风险

路透伦敦10月19日 - 随着瑞士大宗商品贸易商托克(Trafigura)在价格波动之际挖掘机会，该公司石油交易量创纪录高位；但托克警告称，贸易商必须更加警惕信贷吃紧的制造商可能出现的违约及破产风险。

全球最大商品消费国中国的需求已然放缓，而多年来成本低廉的信贷，也造就出从原油到铜的庞大产能，引发了价格崩跌，使得一些高成本原物料制造商已面临存亡关头。

托克财务长Christophe Salmon周一在路透大宗商品峰会上说，大宗商品行业在承受价格下滑之际，最大的挑战之一就是交易对手信用恶化。

研究机构CreditSights预估，2015年和2016年能源业平均违约率均为8%。CreditSights认为其中大多将是探勘和生产公司。(完)