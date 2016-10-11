《路透精英汇》维多CEO称若产油国大规模减产 油市到明年下半年或恢复平衡

路透伦敦10月10日 - 维多公司执行长Ian Taylor周一表示，如果石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯能够大规模地减产，油市可能会恢复供需平衡，但也需到2017年下半年才能实现。

OPEC上月在阿尔及尔同意限产，以推动市场更快速地实现供需平衡。

Taylor称，倘若每日减产100万桶，会令油价受到提振。但他不确定OPEC成员国会就哪些成员国应当减产以及减产多少达成协议。维多公司是全球最大的实货原油交易商。

“如果他们真的减产100万桶，我觉得油价会处于50美元高端，甚至达到60美元出头，”Taylor在路透大宗商品峰会上称。

“减产肯定会开始发挥作用，对纸货影响更大，会带动市场在2017年下半年恢复平衡。但OPEC和非OPEC产油国真能每日减产100万桶吗？这是一个艰难的决定，”他说道。

今年迄今，油价已上涨45%至每桶52美元左右，这在很大程度上得益于OPEC应对全球供应过剩问题的憧憬。

以沙特为首的OPEC已暗示每日会减产70万桶，但未透露成员国如何承担减产份额。(完)