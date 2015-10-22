《路透精英汇》全球主要石油交易商严重看空油价前景

图为俄罗斯巴什基尔共和国乌法以北，一辆卡车正经过路边Buzovyazovskoye油田的抽油机。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透伦敦10月21日 - 全球最大石油交易商一面倒地看空原油价格前景，认为油价将在每桶60美元下方苦苦挣扎，可能一直续至2017年。

一些主要出口国家原油产量创下纪录高位，加上中国与巴西等进口大国需求走疲，已使油价在去年腰斩。

市场的供应过剩情况为至少30年来最严重的一次，即便全球炼厂2015年以创纪录的速度生产，也不足以消化。

摩科瑞执行长Marco Dunand周三表示，随着非OPEC产油国减少供应以阻止油价进一步大跌，油市将在2016年重返平衡，甚至出现短缺。

但他预计，油价仅会从当前价位每桶49美元附近温和回升。

“多数人认为，到明年年底，我们将开始消化(库存)，2017年将继续消化库存，久而久之将引发油价反弹，我认为到明年底油价很可能在55美元区间内，到2017年升至60美元，”他在路透大宗商品峰会上表示。

全球最大石油贸易公司维多公司的执行长Ian Taylor本周稍早在峰会上说，维多公司预计2016年全球石油需求增幅将在每日135万桶左右，较今年预期增幅170万桶有所放缓。

Taylor表示，他预计明年中国消费将增长，但全球需求增长可能仍不及今年的水平。

“2016年全球石油日需求能增长170万桶吗？不能。我不这么认为，这也是我担心的一个问题。如果2016年石油日需求增幅真的达到170万桶，那么油价很有可能会升至每桶60美元，但我认为不会出现这种情况，”Taylor说。

“明年我能看到油价大涨吗？不能。如果到2016年年底油价能升至60美元上方，我会感到有点意外。”(完)