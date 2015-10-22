《路透精英会》摩科瑞等石油贸易巨头预计 油价疲软可能持续到2017年

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月21日 - 全球最大的一些石油贸易商认为，当前市场上的供应过剩很严重，足以把油价压低到每桶不到60美元，甚至可能一直持续到2017年。
全球能源贸易商摩科瑞(Mercuria)的首席执行官Marco Dunand周三表示，2016年油市将恢复平衡，甚至出现供应缺口，因为石油输出国组织(OPEC)之外的一些产油国开始限产，以避免价格加快下跌。
但他预计油价只会从当前的每桶49美元左右温和上涨。
“多数人会认同到明年底时，市场开始消化库存，到2017年甚至仍在消化库存，久而久之这会引发价格上涨，我认为明年底时油价可能在每桶55美元的水平，2017年达到60美元，”他在路透大宗商品峰会上表示。
贸易商贡渥(Gunvor)的首席执行官Torbjorn Tornqvist表示，至少到明年年中之前，他预计价格上涨不会突破正常的波动范围。
“市场上什么都不缺...到处都是供应过剩，”他并称，需要许多年才能消化掉当前的过剩状况。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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