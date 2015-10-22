《路透精英会》摩科瑞等石油贸易巨头预计 油价疲软可能持续到2017年

路透10月21日 - 全球最大的一些石油贸易商认为，当前市场上的供应过剩很严重，足以把油价压低到每桶不到60美元，甚至可能一直持续到2017年。

全球能源贸易商摩科瑞(Mercuria)的首席执行官Marco Dunand周三表示，2016年油市将恢复平衡，甚至出现供应缺口，因为石油输出国组织(OPEC)之外的一些产油国开始限产，以避免价格加快下跌。

但他预计油价只会从当前的每桶49美元左右温和上涨。

“多数人会认同到明年底时，市场开始消化库存，到2017年甚至仍在消化库存，久而久之这会引发价格上涨，我认为明年底时油价可能在每桶55美元的水平，2017年达到60美元，”他在路透大宗商品峰会上表示。

贸易商贡渥(Gunvor)的首席执行官Torbjorn Tornqvist表示，至少到明年年中之前，他预计价格上涨不会突破正常的波动范围。

“市场上什么都不缺...到处都是供应过剩，”他并称，需要许多年才能消化掉当前的过剩状况。(完)