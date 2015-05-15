《路透峰会》不被信任的影子银行被视为有助于实体经济融资

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港5月14日 - 监管人员对路透称，影子银行正成为实体经济融资的重要渠道，而资本受制的银行不愿借贷。
为了防止全球金融危机重演，监管机构和央行加大了对银行系统以外融资渠道的监管。
国际证券事务监察委员会组织（IOSCO）董事会主席Greg Medcraft指出，如果新形式的非银行金融体系能建立足够的信任，监管机构应允许这些体系发展。超过100个国家的监管机构都是IOSCO的成员。
“作为市场监管机构，我们认为应允许市场发挥对实体经济的融资作用，”Medcraft在路透金融监管峰会期间接受采访时说道。
“我们欢迎基于市场的金融创新，只要创新让投资者有信心，我们就持开放态度。”
欧洲证券和市场管理局（European Securities and Markets Authority）主席Steven Maijoor指出：“使用影子银行这个词让很好理解我们说的是什么更加困难。”
“市场的很多部分被认定为影子银行，我们在接受这种观点的时候需要谨慎。”(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元