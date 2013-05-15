《路透精英汇》美军高官称美国遭网络攻击风险加深

资料图片：美国网络战专家John Bumgarner在2011年于北卡州举行的一次会议上使用笔记本电脑。 REUTERS/John Adkisson

路透华盛顿5月14日（记者 Andrea Shalal-Esa） - 美国国家安全局局长暨美军网络司令部司令亚历山大（Keith Alexander）周二称，美国越来越容易遭遇类似过去一年沙特和韩国遭到的重大网络攻击。

他在路透网络安全精英汇上表示，计算机网络不断遭到攻击，且每年美国流失的知识产权价值数以十亿美元计。

他说，这导致了“历史上最严重的财富转移”。

他说：“记住我的话，情况还会进一步恶化。美国遭到的破坏性（网络）攻击会越来越糟，如果我们不做点什么，知识产权遭窃的情况也会越来越严重。”

去年沙特阿拉伯国家石油公司遭遇重大网络攻击，而韩国今年3月也遭网络攻击，导致一些银行和电视广播公司计算机网络故障，亚历山大称迄今美国还没遭遇如此严重的网络攻击。

但他指出，美国重要基础设施部门遭遇类似攻击的日子也为期不远了。

亚历山大称，华府应加强与中国对话。美国高官常常强调中国和其他国家对美国计算机网络构成的威胁。

五角大楼在关于中国军力发展的最新年度报告中，首次指责中国试图入侵美国国防网络。2月美国计算机安全公司Mandiant报告则称，中国军方一部门可能制造了对美国的一系列网络攻击。但中国对前述指责均予以反驳。

亚历山大则表示，Mandiant提到的“只是冰山一角”，主张美国更坦率地与中国磋商。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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