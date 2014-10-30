《路透精英汇》人民币在全球外汇储备中的份额上升 国际化进展巨大

路透香港/新加坡10月29日 - 中国与海外的贸易联系增强以及中国正在进行一系列改革，正在促使各国储备资产管理机构把人民币看作可行的储备货币。从亚洲到美洲的各国央行，正在把人民币添加到储备资产组合之中。

让各国央行和主权财富基金接受人民币，是北京的终极目标。中国政府正在努力让人民币变成全球接受的货币。

“已经有50多家央行那么做，而正在考虑那么做的央行数目也数以十计，”渣打银行负责央行与主权财富基金事务的常务董事Jukka Pihlman对路透表示。

由于亚洲各国与中国的贸易联系日益增强，一些亚洲国家央行在接受人民币作为储备货币方面一直走在前列，但今年人民币CNY=CFXS正在开辟新的领地。

本月稍早的时候，英国政府成功发行首只人民币主权债券，规模为30亿元人民币，并把这些人民币放入其外汇储备之中，没有将其兑换成美元或欧元。而在地球的另一端，澳洲公开承认人民币占其外汇储备的3%。

虽然这些数字与全球外汇储备中的美元比起来微不足道，但人民币最近四年的长足进展，表明北京促进人民币在国际贸易中使用的努力已经迅速取得成果。据国际货币基金组织(IMF)的最新数据，全球外汇储备中的美元约为12万亿(兆)美元。

金融机构和跨国企业对人民币的使用也在增加。据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据，人民币在2014年8月名列全球第七大国际结算货币，2013年1月时位居第13。

仅在今年，中国就在欧洲数个城市建立了人民币离岸交易中心，并提高了海外投资者购买中国资产的配额。

“英国和澳洲率先公开宣布，把人民币纳入储备，”Scotiabank驻香港亚洲外汇交易主管Gerrard Katz称。

“全球储备资产管理机构对离岸人民币债券很感兴趣，这将自然推动人民币国际化。”

随着更多国家把人民币纳入储备资产，IMF在特别提款权(SDR)记账单位中增加人民币的压力加大。目前SDR的货币篮子包括美元、欧元、英镑和日圆。

人民币加入SDR货币篮子对于北京而言，将是一步重大进展，可能促使很多原本谨慎观望中国市场开放的央行将一些储备分散到人民币资产中。

媒体上周报导，欧洲央行计划把人民币纳入外汇储备。

6月Central Banking Publications对69家央行进行的一项调查中，三分之二的受访者表示，人民币的吸引力变大，因为中国经济力道相对强劲，影响力也在提高。这项调查由汇丰银行主办。(完)

(编译 张涛/王丽鑫；审校 郑茵)

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