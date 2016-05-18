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国际财经 | 2016年 5月 18日 星期三 11:14 BJT

《路透精英汇》美国SEC称网路安全是金融体系面临的最大风险

路透华盛顿5月17日 - 美国证券交易委员会(SEC)主席周二表示，网路安全是金融体系面临的最大风险，这是至今对华尔街面临数码攻击最为直白的评断之一。

孟加拉国央行在纽约联储账户资金失窃，令全球各地银行大感震惊。

SEC主席Mary Jo White在华盛顿举行的路透金融监管峰会上表示，SEC已经发现一些大型交易所、黑池(dark pool)、以及结算所还没有制定网路风险相关政策。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙国玉/许娜)

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