《路透精英汇》美国SEC称网路安全是金融体系面临的最大风险

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华盛顿5月17日 - 美国证券交易委员会(SEC)主席周二表示，网路安全是金融体系面临的最大风险，这是至今对华尔街面临数码攻击最为直白的评断之一。
孟加拉国央行在纽约联储账户资金失窃，令全球各地银行大感震惊。
SEC主席Mary Jo White在华盛顿举行的路透金融监管峰会上表示，SEC已经发现一些大型交易所、黑池(dark pool)、以及结算所还没有制定网路风险相关政策。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙国玉/许娜)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。