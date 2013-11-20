《路透精英汇》淡马锡富敦基金看好中国改革计划 伺机增加布局

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透新加坡11月20日 -受中国改革计划激励，新加坡国有投资机构淡马锡控股旗下全资持有的富敦基金管理(Fullerton FundManagement)正提高其中国布局。改革计划可望嘉惠消费、基础建设、清洁能源和保险等行业。
“我们一直在增加对中国的曝险，将研究当地的机会继续布局。”富敦执行长ManrajSekhon周三在录透全球投资展望峰会表示。富敦管理的资产规模有120亿坡元(约合97亿美元)。
Sekhon指出，中国最新的改革计划“意义重大”，将有助扩大经济面，改善产能，并产生更可维系的内需。
Sekhon称，富敦低配中国银行业资产，因为担心银行业资产负债表质量，以及在高指标利率情况下银行业增加放贷的能力。
低配意味着该基金投资的资金低于其用来衡量业绩所适用的指标。
Sekhon还称，因担忧经济增长放缓和改革停顿，富敦今年减少了对印度的暴险。(完)
(编译 张若琪/田建华; 审校 艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。