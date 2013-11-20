《路透精英汇》淡马锡富敦基金看好中国改革计划 伺机增加布局

图为甘肃瓜州的风电场。 REUTERS/Carlos Barria

路透新加坡11月20日 -受中国改革计划激励，新加坡国有投资机构淡马锡控股旗下全资持有的富敦基金管理(Fullerton FundManagement)正提高其中国布局。改革计划可望嘉惠消费、基础建设、清洁能源和保险等行业。

“我们一直在增加对中国的曝险，将研究当地的机会继续布局。”富敦执行长ManrajSekhon周三在录透全球投资展望峰会表示。富敦管理的资产规模有120亿坡元(约合97亿美元)。

Sekhon指出，中国最新的改革计划“意义重大”，将有助扩大经济面，改善产能，并产生更可维系的内需。

Sekhon称，富敦低配中国银行业资产，因为担心银行业资产负债表质量，以及在高指标利率情况下银行业增加放贷的能力。

低配意味着该基金投资的资金低于其用来衡量业绩所适用的指标。

Sekhon还称，因担忧经济增长放缓和改革停顿，富敦今年减少了对印度的暴险。(完)

(编译 张若琪/田建华; 审校 艾茂林)

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