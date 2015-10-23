《路透精英汇》新加坡交易所考虑创设亚洲LNG基准

路透新加坡10月22日 - 据一名高层管理人士称，新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)计划创设一个亚洲的液化天然气(LNG)基准，希冀在日益扩大的现货市场中发挥扮演更重要角色。

随着一波新供应投产，亚洲的LNG现货交易料将增加，但由于缺乏具有较强流动性的衍生品市场，市场参与者对冲风险的手段很少。

“我们认为，新加坡可在这方面有所作为，”SGX衍生品业务负责人Michael Syn在路透大宗商品峰会上接受采访时称。

SGX将与芝加哥商业交易所集团(CME Group)进行竞争。今年稍晚CME将开始为一项日本LNG合约提供发展和清算。日本是世界最大的LNG进口国。

新加坡90%以上的电力都来自进口天然气，包括主要通过长期合约买到的LNG。

“我们开始认识到，当自由市场上的天然气价格跌破我们所能采购到的价格水平，那么我们的竞争力就会减弱，我们的制造业将会受创，”Syn表示。

新加坡已经是亚洲主要的石油交易中心，现在正兴建LNG存储设施。该国身处途径马六甲海峡的LNG海运航线与东南亚日渐密集的输气管网的交汇点。

“所以如果我们能建立起管道气和海运气的价格形成机制，那么新加坡就可能成为泛亚洲地区天然气的天然定价地，”Syn指出。

他称，新加坡交易所可能在下周的新加坡国际能源周活动上，宣布天然气定价计划。(完)