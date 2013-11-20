《路透精英汇》空头Jim Chanos称石油巨头愈发像“价值陷阱”

资料图片：艾克森美孚(ExxonMobil)在比利时的总部办公楼。 REUTERS/Sebastien Pirlet

路透纽约11月19日 - 全球知名空头Jim Chanos周二表示，艾克森美孚(ExxonMobil)(XOM.N)等国际石油巨头愈发像是投资者的“价值陷阱”，这些企业的现金流减少，且资本收益率下滑。

Chanos是在纽约举行的路透全球投资展望峰会上做出此番讲话。而一周之前，巴菲特披露买入大量艾克森美孚股票。

Chanos称其执掌的Kynikos Associates基金对全国性油企和综合型能源巨头均持偏空看法。

“石油的开采成本已大幅上涨，”Chanos说。“经济性显然在降低。”

“这已经不是过去那种能够创造现金流的业务了。”

Chanos说，艾克森美孚和其他类似的企业继续大量支出，不仅用于寻找新资源，还进行分红和回购股票，这令人担忧它们的增长潜力非常有限。

上周巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)披露，以34.5亿美元收购了4,010万股艾克森美孚股票。

“他有他的道理，但无疑回报正在下降，”Chanos提到巴菲特对这家石油巨头的投资时表示。“在我们看来这越来越像是价值陷阱。”

艾克森美孚的发言人Alan Jeffers拒绝置评。

Chanos称他也“十分看空煤炭”，并且“基本上作空”除一家公司以外的所有举债经营的大型美国煤炭公司。Chanos专门在股价下跌时谋利。

“受污染担忧影响，就连中国的煤炭需求也在下降，”Chanos表示。在美国，煤炭公司正面临压力，因美国国家环境保护局(EPA)“在这一方面相当严厉”。

他是近几年来对中国表达的看法最偏空头的人士之一，还称尚不确定欧洲已经摆脱险境。

“我认为欧洲还有一些结构性问题没有解决，”他称，并对资金纷纷流向南欧的不良资产提出质疑。(完)

(编译 李春喜/王翔琼；审校 徐文焰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。