《路透精英汇》欧洲监管机构SRB称银行须为应对困境或破产做好技术准备

路透伦敦5月13日 - 欧洲最新成立的单一清算委员会(Single Resolution Board,SRB)周三表示，欧元区不少银行业者必须全面整改自身的技术系统，以确保他们在陷入困境时能被迅速分拆，而不会对客户造成冲击。

对IT系统进行重组，这被视为SRB主席Elke Koenig的首要任务，她需要确定，在其管理之下的银行制定有相关计划，如何从重大的市场冲击中恢复、或者如何应对破产清算。

研究顾问机构Celent估计，全球银行业者今年在技术方面的支出将接近2,000亿美元，较去年高5%，因为银行在风险、系统与合规方面正面对越来越大的监管压力。

“银行必须完成IT方面的任务，”Koenig指出，并表示多数银行并未做好技术准备，令其能够在一个周末的时间内结束业务，同时保证关键的支付系统在周一上午仍能正常运转。

“银行还需要确定大量细节，这需要一点时间，但我们显然会给银行时间，”她补充道。

她不愿设定时间框架，称这项工作复杂且耗时费力，必须“一步一步来”。

Koenig说，SRB不会关闭一家满足资本要求的银行，即便这家银行表现很糟糕。

SRB仍在招聘，到今年年底将有120名工作人员，并将在八年内成立一支规模为550亿欧元的基金，资金将来自向银行业征收的用于帮助受困银行的税款。

从1月开始，Koenig将确定受她监管的银行除核心资本缓冲之外，还需要多大规模的“自救”债券(被称为MREL)作为缓冲。

根据适用于全球最大30家银行的规则，欧元区最大的几家银行，诸如德意志银行、法国兴业银行和巴黎银行，还需要持有类似的损失消化债券(TLAC)作为缓冲。

若两类债券不能互换，引发对缓冲要求重叠的担忧，Koenig正寻求淡化这种担忧。

“在我看来，TLAC和MREL是一枚硬币的两面，是为了解决大型银行大到不能倒的问题，”Koenig说。

“你可以将二者合起来，但必须能清楚地确保MREL也包含TLAC。我不认为TLAC和MREL是两个互相冲突的概念。”(完)

(编译 徐文焰/汪红英；审校 王丽鑫/张荻)

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