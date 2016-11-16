《路透精英汇》特朗普当选有利于积极选股--对冲基金经理Karp

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月15日 - 美国对冲基金经理人Jason Karp周二表示，金融和医疗保健股有大幅上涨空间，他指望特朗普当选总统能为有利的选股环境奠定基础。
“这是一次政权更替。”Karp周二在纽约的路透全球投资展望峰会表示。
他并表示，对股市来说最大的好处或许是白宫及国会均由共和党掌控。
Karp管理规模38亿美元的对冲基金公司Tourbillon Capital Partners。
Karp指出，外界预期随着银行规则可能放松，多年来的僵局可望打破；受此期望激励，自特朗普一周前意外胜选以来，许多金融股涨幅已达两位数。他并表示，一旦特朗普一些有利企业的计划生效，这股涨势可能持续，他指出这些政策包括减税，以及放宽监管可能促进放贷。
“部分金融股涨幅可能达50%。”但Karp不愿具体指出是哪些股或是这里指的时间框架。“金融股有空间再涨，因为它们较安全、便宜，有可观的派息，且杠杆低。有多种方式获得成功。”
Karp表示，医疗保健提供商的股票也可能因特朗普当政而受惠。他指出，选前由于市场担心民主党总统候选人希拉里克林顿若当选，将限制医疗保健产品及服务价格，令这类股走势一度受抑。
但他称传统上被投资人作为避险的大型及赢利企业的股票，股价可能下跌；例如消费品和科技类股。
Karp指出，特朗普的经济计划“明显有利于积极选股。”(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。