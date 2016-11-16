《路透精英汇》特朗普当选有利于积极选股--对冲基金经理Karp

2016年11月15日，在纽约证交所内工作的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约11月15日 - 美国对冲基金经理人Jason Karp周二表示，金融和医疗保健股有大幅上涨空间，他指望特朗普当选总统能为有利的选股环境奠定基础。

“这是一次政权更替。”Karp周二在纽约的路透全球投资展望峰会表示。

他并表示，对股市来说最大的好处或许是白宫及国会均由共和党掌控。

Karp管理规模38亿美元的对冲基金公司Tourbillon Capital Partners。

Karp指出，外界预期随着银行规则可能放松，多年来的僵局可望打破；受此期望激励，自特朗普一周前意外胜选以来，许多金融股涨幅已达两位数。他并表示，一旦特朗普一些有利企业的计划生效，这股涨势可能持续，他指出这些政策包括减税，以及放宽监管可能促进放贷。

“部分金融股涨幅可能达50%。”但Karp不愿具体指出是哪些股或是这里指的时间框架。“金融股有空间再涨，因为它们较安全、便宜，有可观的派息，且杠杆低。有多种方式获得成功。”

Karp表示，医疗保健提供商的股票也可能因特朗普当政而受惠。他指出，选前由于市场担心民主党总统候选人希拉里克林顿若当选，将限制医疗保健产品及服务价格，令这类股走势一度受抑。

但他称传统上被投资人作为避险的大型及赢利企业的股票，股价可能下跌；例如消费品和科技类股。

Karp指出，特朗普的经济计划“明显有利于积极选股。”(完)