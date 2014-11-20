《路透精英汇》能源、电信及微型市值股仍有价值可寻--OSAM

沙特能源部长法力赫称将与俄罗斯能源部长会面讨论油价
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
11月20日 - 路透纽约11月19日 - O'Shaughnessy资产管理(OSAM)董事长Jim O'Shaughnessy周三表示，尽管美股处于创记录水准，但股票还是有些价值可寻，包括能源企业、电信和微型市值股。
“美国有许多个股仍非常便宜。”O'Shaughnessy在纽约举行的路透全球投资展望峰会称，包括一些能源企业。
随着油价重挫，许多能源公司股价已大幅跳水。
尽管投资者出于情绪反应，通常会避开已遭遇阻力的个股，O'Shaughnessy强调，需研究获利实力和股价等可计算因素来评估股票。
考量那些因素，他表示“能源股看起来确实、真的很便宜。”
那让他公司买入Canadian Oil Sands COS.TO、Ecopetrol SA ECO.CN和BP(BP.L)等个股。
O'Shaughnessy表示，电信股也提供了牢靠的机会。
他最近就买入美国电话电报公司(AT&T)(T.N)、德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)和CenturyLink Inc (CTL.N)。
他还表示，市值通常仅有5,000万-2亿美元的微型市值股也存在机会。
“一般投资人很适合用它们做为分散标普500个股等投资风险的标的。”他说。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
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