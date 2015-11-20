《路透精英汇》沪港通问世一年遭投资者冷遇 交易所连通机制受质疑

路透香港11月19日 - 投资者在沪港通推出的第一年里表现出的兴趣不大，行业高管不禁怀疑，这种交易所连通机制能否取得成功，在提供股票交易入市渠道方面是否有价值。

本周适逢沪港通推出一周年，这一机制曾被赞为里程碑式的进展，并引发一股“XX通”热潮，包括新加坡、台湾、日本和伦敦在内的多家交易所纷纷考虑搞一个自己的版本。

但投资者的参与程度不及预期，突显出这类连通机制难以取得商业上的成功，因为投资者需求多种多样，交易后还要有处理过程，另外还有时差问题，这些仍然是巨大的障碍。

沪港通首次允许海外投资者通过港交所参与大陆股市的交易，国内投资者也可以在上海证券交易所炒港股。但一年过去了，大陆股票交易额度仅使用了40%，港股交易额度也只动用了36%。

港交所(0388.HK)行政总裁李小加在路透全球投资前景峰会上称，沪港通价值将需要更长时间才能体现，这取决于港交所能否满足中国投资者需求。

“目前最大的资本池存在于中国银行体系当中。未来20年，其中很大一部分资金将必需要进行全球化布局，”他说，并补充道，沪港通将通过扩大面向中国投资者的交易产品，力争在这一资金“大蛋糕”中多分一杯羹。

李小加说道：“我们要做的就是把国际上的产品带到香港。”

欧洲，由于紧密的经济一体化促进了泛欧交易所蓬勃发展，然而在亚洲，各交易所的保护主义立场根深蒂固，意味着股票交易仍要国界为限。

理论上而言，股票交易连通机制方便投资者跨国界进行交易，但在实践中这些措施常常踯躅难行。

新加坡交易所(SGXL.SI)在2010年推出的泛亚交易池Chi-East持续了约18个月后，就因成交量低迷而被迫关闭。而东南亚国家联盟(ASEAN，简称东盟)内部交易所连通机制已筹建六年有余，仍难以获得动能。

业内专家称，相互市场准入通常只是完成了一半任务。互通机制必须满足投资者的需求，还必须符合基金经理的想法和股市配资的方式。

“所有市场都存在相当大的不同，因此，虽然东盟交易所连通是一个好的概念，但挑战在于投资者配置，”伦敦证券交易所集团(LSE)旗下指数供应商富时罗素的亚洲董事总经理Jessie Pak说。“投资者是将东盟视为单一资产类别，还是一个国家？”

交易后的处理往往也是一块大的绊脚石。以股市连通为例，结算和托管，而非交易本身，是投资者面临的最大阻碍。经纪商指出，Chi-East交易后的安排同样也非常复杂。(完)