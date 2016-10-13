《路透精英汇》石油交易商对OPEC限产协议效力存疑 供需恐仍难见平衡

路透伦敦10月11日 - 几家全球最大的石油交易商周三表示，石油输出国组织(OPEC)的减产协议不太可能让实际供应出现大幅下滑，这意味着2017年最初一段时间，油市供需仍难以恢复平衡。

贡渥(Gunvor)和BB Energy的公司高管在路透商品峰会中表示，自从OPEC在9月28日就限产协议达成一致后，油价已稳定在约每桶50美元，但OPEC成员国利比亚及尼日利亚产量上升，令人怀疑限产协议的效力。

“他们显然已经给市场铺底，”贡渥执行长Torbjorn Tornqvist说。

“但我不认为他们会做到什么实质性减产。牵涉到的不确定性因素太多了。”

Tornqvist也表示，任何限产协议都不会在明年以前对实际供应产生影响，因为OPEC的下一次供应政策制定会议将于11月30日在维也纳举行，届时要调整2017年以前的船货装运已经太晚。

“事实是，他们在1月之前干不了什么事。在那之前，市场中会充斥相当多的石油。中期而言，我对油价持续走扬当然不会有太高的期望。”

**有待努力**

嘉能可石油部门主管Alex Beard对于OPEC协议能否扭转乾坤亦表怀疑。

“我们得在11月看到切实可行的协议，而不仅是泛泛空谈达成协议的想法，”他表示。

“目前利比亚的产量正在增加，尼日利亚产量也明显正在脱离低点。因此我对OPEC会议前景的推测是，他们仍需努力规划出协议的细节，让市场信服。”

贡渥执行长Tornqvist表示，油市不太可能在2017年中或2017年下半年之前实现再平衡，他对时间框架的看法与维多执行长的预期相近。(完)