《路透精英汇》特朗普执政后 更多资金将流入发达经济体--瑞士宝盛集团

2011年8月2日，图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透新加坡11月15日 - 瑞士宝盛集团的亚洲投资长Bhaskar Laxminarayan表示，特朗普政府预计会实施的财政刺激政策，将刺激更多资金从新兴市场流入发达经济体、从债市流入股市。

Laxminarayan周二在路透全球投资展望峰会上表示，虽然特朗普反对全球化的措辞可能会打击依赖贸易的新兴市场国家，但发达经济体或许从美国经济前景改善中受益。

另一方面，美国经济前景好转可能引发美联储升息数次--他预期到明年底之前升息三次--这可能给新兴市场借款成本带来更大压力，因为多数流入发展中国家的资金都投入固定收益市场。

“全球化已经达到了顶峰...这不是投资新兴市场的最好时机,”Julius Baer在全球管理的资产规模为3,110亿瑞郎(3,120亿美元)，Laxminarayan管理其中的五分之一。

“尽管新兴市场，尤其是在美国总统和新政府的政策制定还不明朗的情况下，新兴市场并不便宜也是属实的。”

根据汤森路透DataStream数据，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的预估市盈率12.34倍，历史均值为10.52倍。

针对美国政府贸易及安保政策不确定性，对冲新兴市场曝险的一个途径是将投资集中于以国内消费为导向的个股。

他表示，他在亚洲的投资有七成是债券，三成是股票，但在美国选举之后，已经将股票比重提高三个百分点。他预期转入股票的趋势短期内将继续，同时流入发达市场的资金也将增加。

在固定收益资产方面，他预期资金将转向高收益产品，因经济前景好转可能会抑制企业违约件数，特别是在美国。

**明显赢家**

欧洲方面，Laxminarayan表示，德国以经济增长改善题材脱颖而出。

他表示，密切注意美国升息周期开始加速的投资人，可能会重新配置资金至欧洲，以利用欧洲宽松货币政策还处在最后阶段的机会。

Laxminarayan表示，欧洲政治风险对欧元的影响，“超过其他一切因素。”

他向客户指出，美元将是明显赢家，他预测美元兑新兴市场货币将升值3-4%，兑日圆及英镑亦将进一步走升。

在新兴市场方面，印度已朝正确方向前进，有可能出现类似中国在1990年代末期前后的成长表现。

他表示，中国经济数据似乎逐渐好转，最新的获利周期已出现回升迹象。(完)