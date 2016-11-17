（修正）《路透精英汇》别担心特朗普或英退 低接正逢时--Kleinwort Benson

（更正：因为Kleinwort Benson所有权已易主，因此将标题和第一段的公司名称恢复为英文名。）

路透伦敦11月16日 - 财富管理公司Kleinwort Benson投资长Mouhammed Choukeir表示，债市有望进一步走牛，许多股票估值偏低，所以投资者不应再焦虑特朗普当选或英国退欧，不妨投身市场逢低买进。

他在路透全球投资展望峰会上表示，英国公投意外决定退欧，特朗普爆冷当选美国总统，这些事件后市场悲观气氛弥漫，创造了买进的契机。

“我很难找到持乐观看法的人--而这就是保持乐观的理由...我们的意思是，别太担心政治面的噪音，”Choukeir表示，他管理的资产规模达54亿英镑(67.1亿美元)。

他在路透伦敦办公室举行的峰会上表示，他个人偏好欧洲二线国家股市、加拿大银行股以及公债。

Choukeir表示，特朗普可能通过扩大财政支出来推动美国经济成长，而英美债市已大致消化了通胀因素，意味着债市持续35年之久的牛市仍未结束。

“当前的公债收益率水平，仍然提供不错的收益，”他表示。

“泡沫要破灭...还需要等通胀在较高水平维持很长一段时间后才会看到。”

股市方面，Choukeir指出，欧洲二线国家股市估值相对较低，例如西班牙或意大利；德国股市也颇有吸引力。

从全球来看，Choukeir认为银行股在应对低利率乃至负利率的方面做得不错，特别指出加拿大银行业资产负债情况较好，利润率较高。

他还表示，美国的经济刺激前景让他对美元较为青睐，同时他也偏好众多被低估的新兴市场货币。(完)